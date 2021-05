Dzień Matki 2021. Kiedy obchodzimy w Polsce święto wszystkich mam? Jakie tradycje są z nim związane? 21.05.2021

Czy w Boże Ciało trzeba iść do kościoła i uczestniczyć w procesji? Kiedy wypada w 2021 roku? Święta nakazane w Kościele katolickim 21.05

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzona jest w czwartek, po Oktawie Zesłania Ducha Świętego. To pamiątka ustanowienia sakramentu Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. Boże Ciało to święto ruchome i nakazane. Co to oznacza? Czy trzeba iść do kościoła i brać udział w procesji?