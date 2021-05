Dzień Matki 2021. Kiedy obchodzimy w Polsce święto wszystkich mam? Jakie tradycje są z nim związane? 5.05.2021

W Polsce Dzień Matki tradycyjnie obchodzimy 26 maja . W tym roku będzie to środa .

Polskie tradycje związane z Dniem Matki

W Polsce obchody Dnia Matki kojarzone są przede wszystkim z obdarowywaniem mam kwiatami, laurkami oraz wszelkiego rodzaju mniejszymi prezentami. Tradycja ta jest najbardziej widoczna w przedszkolach i szkołach, kiedy to maluchy we wzruszający sposób składają mamom życzenia, organizują przedstawienia, śpiewają piosenki i dziękują za okazaną im miłość oraz troskę. Co ciekawe, Dzień Matki po raz pierwszy obchodzony był w Polsce w 1914 roku w Krakowie.

Dzień Matki na świecie

Obecnie Dzień Matki obchodzony jest w ponad 140 krajach. Jednakże tylko 63 państwa świętują w drugą niedzielę maja. Oprócz obdarowywania prezentami i wręczania kwiatów istnieje wiele innych tradycji świętowania tego szczególnego dnia.