Dzień Matki już pod koniec maja. Sprawdź, kiedy dokładnie obchodzimy to święto i jaka jest jego tradycja 23.05.22

Dzień Matki 2022 już pod koniec maja

Wielkimi krokami zbliżamy się do obchodów Dnia Matki. Co roku wiele osób zastanawia się, kiedy on wypada. Otóż data tego święta jest stała, co oznacza, że co roku obchodzimy je w ten sam dzień.

Dzień Matki wypada 26 maja. W tym roku jest to czwartek.

Podczas Dnia Matki tradycyjnie już składa się mamom szczere, piękne, płynące prosto z serca życzenia, wręcza im prezenty, najlepiej te zrobione własnoręcznie, jak również spędza z nimi nieco więcej czasu niż na co dzień.