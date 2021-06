Dzień Ojca 2021. Kiedy obchodzimy święto wszystkich ojców i jakie tradycje są z nim związane? 15.06.21

Kiedy obchodzimy Dzień Ojca?

Dzień Ojca ma stałą datę. Oznacza to, że co roku wypada tego samego dnia - 23 czerwca. Tym razem będzie to środa.

Co ciekawe w Polsce po raz pierwszy zaczęto świętować Dzień Ojca w 1965 roku, jednak nie nie zyskało ono tak dużej popularności jak Dzień Matki.

Skąd pochodzi tradycja obchodów Dnia Ojca?

Pomysł zapoczątkowania obchodów Dnia Ojca narodził się w Stanach Zjednoczonych. W 1910 roku w stanie Waszyngton Sonory Smart Dodd stwierdziła, ojcowie, tak samo jak matki, powinni mieć swoje święto - „dla uczczenia trudu opieki nad rodziną i zasług wszystkich ojców”. Dziewczyna szczególnie myślała o swoim ojcu, który samotnie wychowywał sześcioro dzieci.