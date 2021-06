Dzień Ojca. Kiedy obchodzimy święto w Polsce i na świecie? Jakie tradycje są z nim związane? 2.06.2021

NOWE Czy Boże Ciało to święto nakazane? Czy mamy obowiązek udziału we mszy świętej i procesji? Święta nakazane i związane z nimi zasady 2.06

Boże Ciało 2021 należy do listy świąt nakazanych. Oprócz Bożego Ciała znajdują się na niej takie uroczystości jak Wielkanoc, Święto Trzech Króli czy Wszystkich Świętych. Co dokładnie oznacza święto nakazane? Czy tego dnia trzeba iść do kościoła? Czy udział w procesji jest obowiązkowy?