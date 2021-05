Dzień Ojca. Kiedy obchodzimy święto w Polsce i na świecie? Jakie tradycje są z nim związane? 26.05.2021

NOWE Dzień Matki 2021: Kultowe teksty, których używa każda Mama. Ty też słyszałeś, że "traktujesz dom jak hotel"?

Istnieją żartobliwe teorie sugerujące, że wiele kobiet, tuż po urodzeniu dziecka, dołącza do tajnego grona. Czym zajmuje się ta tajemnicza wspólnota? Wymyślaniem i opracowywaniem haseł, którymi można później zamykać usta swoim dzieciom! Bo jak inaczej, niż właśnie istnieniem tajnej wspólnoty, wytłumaczyć to, że niemal każdy z nas chociaż raz słyszał, że traktuje dom jak hotel albo został uciszony niemal filozoficznym pytaniem - "Czy Ty myślisz, że pieniądze rosną na drzewie?" Zebraliśmy dla Was kultowe hasła, których używa niemal każda mama, sprawdźcie czy znacie je wszystkie!