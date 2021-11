Dzień Placków Ziemniaczanych 2021. 13 listopada placki ziemniaczane mają swoje święto. Jak zrobić dobre placki ziemniaczane?

Placki ziemniaczane to potrawa, która od lat króluje na polskich stołach. To pyszne, chrupiące danie powstaje z tartych ziemniaków. Co zrobić, żeby były idealne? Kto ogląda Kuchenne Rewolucje Magdy Gessler ten wie, że placki ziemniaczane są prawdziwym testem dla kucharzy. Gesslerowe: „Poproszę jednego placka ziemniaczanego!” sprawia, że u wielu szefów kuchni trzęsą się ręce. Według Magdy Gessler, placki muszą być chrupiące, świeżo zrobione i nie mogą zawierać za dużo mąki.

Spytaliśmy naszych Czytelników i szefów kuchni o przepis na pyszne placki ziemniaczane. Wybraliśmy kilka – polecamy spróbować.

Chrupiące placki ziemniaczane według Roberta Muzyczki.