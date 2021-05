Egzamin ósmoklasisty 2021 język polski - kiedy jest? Tu znajdziecie arkusze, odpowiedzi i rozwiązania!

Egzamin ósmoklasisty nie musi być taki straszny i stresujący! Wystarczy odpowiednio się do niego przygotować i powtórzyć wymagany materiał.

Polecamy zapoznanie się z arkuszem z zeszłego roku. Przerobienie go od początku pomoże z oswojeniem się z formą egzaminu, a także umożliwi przećwiczenie wszystkich sprawdzanych na egzaminie umiejętności.

ARKUSZ 2020

LEKTURY na egzamin ósmoklasisty 2021

Aby zdać egzamin ósmoklasisty z dobrym wynikiem, warto zapoznać się z lekturami obowiązującymi do testu. Większość zadań na egzaminie dotyczy znajomości lektury, więc przeczytanie jej to już połowa sukcesu. Do listy lektur obowiązkowych, które NA PEWNO pojawią się na egzaminie, należą: