Egzamin ósmoklasisty 2021 MATEMATYKA. Ze względu na pandemię mniej pytań otwartych [ARKUSZ CKE, ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA]

- Największa grupa ósmoklasistów ( 96,66 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskie go . Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 2,92 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,42 proc. ósmoklasistów - mówi dr Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.