Egzamin ósmoklasisty 2021. Tegoroczne egzaminy ósmoklasisty odbędą się później niż zwykle [HARMONOGRAM, ZASADY, ZMIANY] 13.05.2021

Z powodu długiej nauki zdalnej postanowiono ograniczyć zakres obowiązującego materiału do egzaminu ósmoklasisty. Tak więc:

Do egzaminu ósmoklasisty powinien podejść każdy uczeń kończący ósmą klasę szkoły podstawowej. Test ma za zadanie sprawdzić stopień opanowania wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania. Ma on formę pisemną i obejmuje egzaminy z języka polskiego, obcego nowożytnego (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego lub ukraińskiego, jeśli są nauczane w ramach zajęć obowiązkowych) oraz matematyki.

Co trzeba zabrać na egzamin ósmoklasisty?

Podczas egzaminu ósmoklasisty można korzystać jedynie z długopisu lub pióra piszącego na czarno oraz linijki. Zabronione jest używanie telefonów, słowników, kalkulatorów, jak również innych pomocy dydaktycznych. Oprócz tego każdy uczeń powinien mieć przy sobie legitymację szkolną i maseczkę.

Egzamin ósmoklasisty 2021. Szczegółowy harmonogram

Dodatkowo pandemia spowodowała przesunięcie egzaminu aż o miesiąc. Odbędzie się on nie w kwietniu, jak to miało miejsce do tej pory, lecz w maju.

Termin główny:

język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy: