Egzamin ósmoklasisty 2022 już od wtorku. W Małopolsce przystąpi do niego 45 tysięcy uczniów Małgorzata Mrowiec

Tak rok temu wyglądał egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 12 w Krakowie Andrzej Banaś Zobacz galerię (2 zdjęcia)

W Małopolsce 45 tys. 26 uczniów, a w samym tylko Krakowie 8 tys. 412 młodych ludzi przystąpi do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Ten zamykający naukę w szkole podstawowej egzamin rozpocznie się we wtorek, 24 maja, i potrwa trzy dni. Egzamin będzie sprawdzianem wiedzy ósmoklasistów z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego. Nie jest określony minimalny wynik, jaki trzeba uzyskać, jednak to właśnie od niego w dużej mierze zależy przyszłość zdających. W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych otrzymuje się bowiem punkty za egzamin ósmoklasisty - obok punktów za oceny na świadectwie oraz dodatkowe osiągnięcia - i mogą być one przepustką np. do wymarzonego liceum.