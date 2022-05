Egzamin ósmoklasisty 2022 MATEMATYKA. Co powtórzyć przed egzaminem ósmoklasisty z matematyki? Jakie są wymagania? 23.05.22

Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Najważniejsze informacje

Egzamin ósmoklasisty 2022 z matematyki odbędzie się 25 maja 2022 r. (środa) o godzinie 9:00. Uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminu w wyżej wymienionym terminie, mogą przystąpić do niego w terminie dodatkowym. Będzie to 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00.

Egzamin z matematyki potrwa 100 minut. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymagający przedłużenia czasu i posiadający stosowne zaświadczenia mogli ubiegać się o wydłużenie czasu do 150 minut.

Łącznie za rozwiązanie zadań można zdobyć 25 punktów, w tym 15 punktów z zadań zamkniętych, a 10 z zadań otwartych. Co ważne, egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, jednak nie ustalono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać. Oznacza to, że nie da się go nie zdać.