EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022 z j. polskiego: jakie będą zadania z testu ósmoklasisty z j. polskiego? [ARKUSZ, ODPOWIEDZI] 23.05.22

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2022. Najważniejsze informacje

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2022 rozpocznie się we wtorek 24 maja o godzinie 9:00. Uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminu w wyżej wymienionym terminie, mogą pisać egzamin w terminie dodatkowym. Będzie to poniedziałek 13 czerwca 2022 r. o godzinie 9:00.

Test z polskiego potrwa 120 minut, czyli dwie godziny, jednak uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wymagający przedłużenia czasu i posiadający stosowne zaświadczenia mogli ubiegać się o wydłużenie czasu do 180 minut. Za rozwiązanie zadań uczeń może otrzymać maksymalnie 45 punktów (25 punktów za część pierwszą i 20 pkt. za część drugą).