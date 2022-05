Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka angielskiego. Najważniejsze informacje i zagadnienia egzaminacyjne 23.05.22

Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2022?

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego rozpocznie się 26 maja (czwartek) 2022 roku o godzinie 9:00 . Uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminu w wyżej wymienionym terminie, mogą pisać egzamin w terminie dodatkowym . Będzie to środa 15 czerwca 2022 r. o godzinie 9:00 . Na rozwiązanie wszystkich zadań uczniowie będą mieli 90 minut . Osoby posiadające stosowne zaświadczenia będą miały wydłużony czas do 135 minut.

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego. Zadania

Arkusz składa się z zadań zamkniętych, otwartych oraz dłuższej wypowiedzi pisemnej. Wśród nich znajdziemy rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość środków językowych.

Za rozwiązanie zadań będzie można uzyskać maksymalnie 55 punktów. Maksymalna liczba punktów za zadania zamknięte to 34, a za zadania otwarte 21. Co ważne, egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, jednak nie ustalono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać. Oznacza to, że nie da się go nie zdać.