Egzamin ósmoklasisty 2024: język polski rozpoczęty. Co pojawi się na egzaminie? [TERMIN, ZADANIA, ARKUSZE] Natalia Urzędowska

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbędzie się 14 maja Przemyslaw Swiderski

Maj to czas egzaminów ósmoklasistów. Dzisiaj uczniowie zmierzą się z językiem polskim. Przez kolejne dni uczniowie przystąpią do pozostałych testów z języka angielskiego oraz matematyki. Jak będzie wyglądał arkusz? Jakiego typu zadań należy się spodziewać? Co pojawi się na egzaminie? Poniżej podajemy szczegóły.