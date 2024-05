Egzamin ósmoklasisty 2024: MATEMATYKA. Jaki był egzamin? To pojawiło się na egzaminie ósmoklasisty z matematyki Klaudia Warzecha

Egzamin ósmoklasisty, najważniejsze informacje. Andrzej Banas

Egzamin ósmoklasisty z matematyki rozpoczął się we wtorek 14 maja 2024 r. o godzinie 9:00. Egzamin potrwa 100 minut, a w arkuszu znajdzie się od 19 do 23 zadań. Za rozwiązanie wszystkich zadań będzie można otrzymać 25 punktów. W tym roku do egzaminu ósmoklasisty przystąpi ponad pół miliona osób. W tym materiale po godzinie 13:00 pojawi się arkusz CKE.