Egzamin ósmoklasisty 2024 rozpoczęty: dziś język angielski. Co będzie na egzaminie?

Egzamin ósmoklasisty 2024. Kiedy i o której odbędzie się test z języka angielskiego?

Tak więc ostatniego dnia zmagań z egzaminem ósmoklasisty uczniowie mierzą się z testem z języka obcego. Do wyboru mają: język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski lub rosyjski . Warunek jest tylko jeden - musi być to język, którego dany uczeń uczy się w szkole w ramach przedmiotu obowiązkowego. Na rozwiązanie wszystkich zadań uczniowie będą mieli 90 minut, czyli równe półtorej godziny.

Uczniowie przystępujący do egzaminu ósmoklasisty zobligowani są do napisania egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.

Na uczniów, którzy z różnych powodów nie będą w stanie przystąpić do egzaminów w maju, przygotowano termin dodatkowy w czerwcu: 12 czerwca 2024 (środa) godz. 9.00 .

Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka obcego: co znajdzie się w arkuszu? [ZADANIA]

To pojawi się na egzaminie ósmoklasisty z języka obcego 2024

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne na teście ósmoklasisty z języka obcego

W 2024 roku egzamin ósmoklasisty z języka obcego będzie przeprowadzany na podstawie okrojonych wymagań egzaminacyjnych podstawy programowej. Zostały one opisane w informatorze opublikowanym przez Centralną Komisję Edukacyjną.

Egzamin ósmoklasisty 2024 z języka obcego: arkusze z poprzednich lat

Zasady egzaminu ósmoklasisty. Ile procent należy uzyskać, aby zdać?

Dla egzaminu ósmoklasisty nie został określony minimalny próg zdawalności, co oznacza, że nie można go nie zdać. Wyniki są jednak ważne podczas rekrutacji do liceum, technikum lub szkoły zawodowej.