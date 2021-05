Egzamin ósmoklasisty angielski 2021. Co było na egzaminie 8-klasisty z angielskiego? Dziś opublikujemy arkusz i odpowiedzi 27.05

Jednym z zadań było napisać emaila do koleżanki w Anglii i pochwalić się udziałem w konkursie na plakat przyrodniczy. Takie zadanie pisało się przyjemnością

– mówi ósmoklasistka.

Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z j. angielskiego?

Żeby odpowiednio przygotować się do egzaminu z j. angielskiego, warto przerobić sobie arkusze z zeszłych lat. Co roku zadania są bardzo podobne i formułowane na podobnej zasadzie, co ułatwia przygotowanie i oswojenie się z formą egzaminu. Pamiętajcie, że zaraz po skończonym egzaminie to właśnie tu znajdziecie tegoroczny arkusz z odpowiedziami i rozwiązaniami.

Będziecie mieli do wykonania ok. 14 zadań. Pierwszą część będą stanowić ćwiczenia z materiałem dźwiękowym, na podstawie których należy zaznaczyć prawidłowe odpowiedzi w czterech pierwszych zadaniach. Następnie zmierzycie się z ćwiczeniami dotyczącymi życia codziennego i sprawdzającymi różne umiejętności. Kategorie zadań przedstawiają się następująco: