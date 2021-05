Ekstremalny wyścig. Bieg Herosa 2021 na Pustyni Błędowskiej! [ZDJĘCIA]

Bieg Herosa to cykl biegów rozgrywanych na Pustyni Błędowskiej. Wyścigi mają różne odmiany. Bieg o nazwie Miraże jest biegiem przełajowym, Nordic to bieg z kijkami, a Lisy Pustyni to bieg przeszkodowy, podczas którego uczestnicy mają do pokonania zarówno przeszkody naturalne, jak i sztuczne.