Endomondo - koniec popularnej aplikacji. Jak nie utracić danych? Dlaczego aplikacja zostanie zlikwidowana? 4.11.20

Endomondo znika z rynku

Endomondo to aplikacja mobilna służąca do monitorowania aktywności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych: bieganiu, szermierce, jeździe na rowerze, baseballu. Wszystkich dostępnych dziedzin jest około 50. Aplikacja ma swoją darmową i płatną, rozszerzoną wersję.

Każdy użytkownik Endomondo za pomocą aplikacji mógł zapisywać czas wykonanego treningu, dystans i trasę, intensywność oraz liczbę spalonych kalorii.

Aktualnie właściciel Endomondo, firma odzieżowa Under Armour wydała decyzję o wycofaniu aplikacji. Prawdopodobnie ma to związek z drugim programem rozwijanym przez firmę - MapMyRun, funkcjonującym na podobnych zasadach. Być może takim działaniem Under Armour chce zachęcić użytkowników do przeniesienia się na drugą, płatną platformę. MapMyRun jest darmowa jedynie przez pierwsze trzy miesiące.

Koniec Endomondo. Zachowanie danych

Endomondo ma zniknąć z moblinych sklepów 31 grudnia tego roku. Od tego dnia aplikacja nie będzie już wspierana technicznie ani aktualizowana. Wszystkie dane użytkowników zostaną skasowane do 31 marca 2021 roku. Under Armour informuje, że użytkownicy będą mogli zachować wszystkie dane zapisane w aplikacji. Mogą to zrobić do 31 stycznia 2021 na dwa sposoby: