Energylandię pokochali także Arabowie. Park rozrywki daje impuls do rozwoju branży turystycznej w regionie. Zobacz zdjęcia i wideo

Energylandię pokochali także Arabowie. Park rozrywki daje impuls do rozwoju branży turystycznej w regionie

Energylandia to marka znana nie tylko w Polsce. Ten jeden z największych parków rozrywki w Europie przyciąga tu co roku setki tysięcy gości z zagranicy. W tym roku przyjezdni stanowili aż 40 proc. wszystkich odwiedzających. Największa popularnością Energylandia cieszy się wśród naszych południowych sąsiadów. Z uwagi na bliską odległość to właśnie Czesi stanowią największą grupę zagranicznych turystów - 8,34 proc. Nie zawsze jednak odległość jest wyznacznikiem, szczególnie, gdy ma się gruby portfel. Tak jest w przypadku turystów z Bliskiego Wschodu, którzy nie tylko zakochali się w Zakopanem, ale także w zatorskim parku rozrywki. W tym roku stanowili oni już ok. 8 proc. zagranicznych gości.