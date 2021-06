Euro 2020. Terminarz, grupy, tabele. Kiedy i gdzie zagrają Polacy? Sprawdź program transmisji w telewizji i online [13.06]

UEFA podjęła decyzję o przełożeniu terminu Euro 2020 z powodu pandemii koronawirusa na rok 2021. W tym miejscu podajemy NOWY terminarz na rok 2021 po oficjalnym zaakceptowaniu go przez UEFA i organizatorów w 11 miastach Europy.

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej potrwają od 11 czerwca do 11 lipca 2020 roku. Mecze zaplanowane są w 11 miastach w całej Europie z półfinałami i finałem w Londynie. Polscy piłkarze swój pierwszy mecz na Euro 2020 rozegrają 14 czerwca o godz. 18 w Sankt Petersburgu ze Słowacją. Drugie spotkanie 19 czerwca o godz. 21 w Sewilli z Hiszpanią, a trzecie 23 czerwca o godz. 18 w Sankt Petersburgu ze Szwecją.

Mistrzostwa Europy rozpoczynają się meczem otwarcia w piątek 11 czerwca w Rzymie pomiędzy Turcją i Włochami. Od tego dnia spotkania ME 2020 są rozgrywane codziennie aż do 25 czerwca. 26 czerwca rozpocznie się faza pucharowa z finałem zaplanowanym na niedzielę 11 lipca w Londynie.

EURO 2020. Faza grupowa: terminarz, wyniki

Faza grupowa ME 2020 (od 13 do 25 czerwca):

Grupa A: Rzym i Baku

Grupa B: Sankt Petersburg i Kopenhaga

Grupa C: Amsterdam i Bukareszt

Grupa D: Londyn i Glasgow

Grupa E: Sankt Petersburg i Sewilla

Grupa F: Monachium i Budapeszt

Terminarz Euro 2020 DZIEŃ PO DNIU w 2021 ROKU

piątek, 11 czerwca

Turcja - Włochy 0:3 (0:0), Demiral 53 samob., Immobile 66, Insigne 79. (Rzym, godz. 21.00) - grupa A