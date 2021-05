Euro 2020. Terminarz - kiedy i gdzie zagrają Polacy Euro 2021? Mecze na żywo, transmisje, wyniki ME 2020 2.05

20 kwietnia UEFA dokonała zmiany miejsca rozegrania niektórych meczów Euro 2020. Dotyczy to także Polski, która nie zagra w Dublinie i Bilbao, lecz w Sewilli (z Hiszpanią) i w Sankt Petersburgu (ze Słowacją i Szwecją). Szczegółowy terminarz poniżej.

27 stycznia 2021 roku UEFA zdecydowała, że turniej Euro 2020 odbędzie się, tak jak pierwotnie planowano, w 12 krajach. Czy z udziałem kibiców? - Musimy zrobić wszystko, by umożliwić im powrót na stadiony - mówi prezydent UEFA Aleksander Ceferin.

Turniej Euro 2020 został przełożony na rok 2021. W tym miejscu podajemy szczegółowy terminarz Euro 2020, który został zmodyfikowany. Na początku podajemy daty meczów z udziałem reprezentacji Polski, a poniżej cały kalendarz i drabinkę Euro 2020. Termin ramowy jest określony na dni od 11 czerwca do 11 lipca 2021 roku.

Kadra Polski na Euro 2020. Pierwsza selekcja to aż 40 piłkarzy

Wstępnie ustalono też cały kalendarz rozgrywek piłkarskich FIFA i UEFA aż do mistrzostw świata w 2022 roku.

Wyłonienie czterech ostatnich uczestników mistrzostw Europy 2020 nastąpi w marcu. Są trzy ścieżki: A, B, C i D.

Mecz otwarcia Euro 2020 planowany jest w Rzymie na stadionie Stadio Olimpico w piątek 11 czerwca 2021 roku o godzinie 21. Następnie w fazie grupowej codziennie ma się odbywać od dwóch do czterech meczów rozgrywanych do 23 czerwca. Od 26 czerwca planowana jest faza pucharowa. Finał Euro 2020 odbędzie się w niedzielę 11 lipca w Londynie.

Baraże w ścieżce A wyłonią reprezentację do grupy F. Wezmą w nich udział Islandia, Rumunia, Bułgaria i Węgry.

Zwycięzca ścieżki C: Szkocja, Izrael, Norwegia lub Serbia zagra w grupie D z Anglią, Chorwacją i Czechami.

Ścieżka C Szkocja - Izrael Norwegia - Serbia gospodarzem finału będzie zwycięzca pary: Norwegia – Serbia

Do grupy C trafi zwycięzca baraży ze ścieżki D, której znajdują się Gruzja, Białoruś, Macedonia Północna i Kosowa. Reprezentacja, która wygra baraże zmierzy się na Euro z Holandią, Ukrainą i Rosją.

Drabinka Euro 2020 [TERMINARZ]

Faza grupowa ME 2020 (od 12 do 24 czerwca):

Grupa A: Rzym i Baku

Grupa B: Sankt Petersburg i Kopenhaga

Grupa C: Amsterdam i Bukareszt

Grupa D: Londyn i Glasgow

Grupa E: Bilbao i Dublin

Grupa F: Monachium i Budapeszt