Euro 2020. Terminarz - kiedy i gdzie zagrają Polacy Euro 2021? Mecze na żywo, transmisje, wyniki ME 2020 2.06

20 kwietnia UEFA dokonała zmiany miejsca rozegrania niektórych meczów Euro 2020. Dotyczy to także Polski, która nie zagra w Dublinie i Bilbao, lecz w Sewilli (z Hiszpanią) i w Sankt Petersburgu (ze Słowacją i Szwecją). Szczegółowy terminarz poniżej.

27 stycznia 2021 roku UEFA zdecydowała, że turniej Euro 2020 odbędzie się, tak jak pierwotnie planowano, w 12 krajach. Czy z udziałem kibiców? - Musimy zrobić wszystko, by umożliwić im powrót na stadiony - mówi prezydent UEFA Aleksander Ceferin.

Turniej Euro 2020 został przełożony na rok 2021. W tym miejscu podajemy szczegółowy terminarz Euro 2020, który został zmodyfikowany. Na początku podajemy daty meczów z udziałem reprezentacji Polski, a poniżej cały kalendarz i drabinkę Euro 2020. Termin ramowy jest określony na dni od 11 czerwca do 11 lipca 2021 roku.

Faza grupowa ME 2020 (od 12 do 24 czerwca):

Grupa A: Rzym i Baku

Grupa B: Sankt Petersburg i Kopenhaga

Grupa C: Amsterdam i Bukareszt

Grupa D: Londyn i Glasgow

Grupa E: Sankt Petersburg i Sewilla

Grupa F: Monachium i Budapeszt