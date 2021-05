EUROWIZJA 2021: finał. Kiedy transmisja w TVP? Eurowizja już bez Polski, po Rafale Brzozowskim zostały memy. Dziś koncert Eurovision - 22.05

Finał Eurowizji 2021 bez Polski, po Rafale Brzozowskim zostały MEMY

Rafał, to był jeden z najlepszych występów Eurowizji 2021. Z serca Ci dziękuję. Dałeś sobie radę z niesprawiedliwym hejtem. Z podziwem obserwowałem jak wspierają Cię znajomi z branży. Takiego wzajemnego wsparcia w świecie polskiego showbiznesu dawno nie było. To dobry znak - napisał na Twitterze.

Rafał Brzozowski z piosenką "Ride" w ogóle nie wstrzelił się w gusta europejskiej publiczności, choć znalazły się w finale propozycje równie miałkie jak polskiego wykonawcy. Jednak od niektórych utworów, które zostaną zaprezentowane w finale Eurowizji 2021, dzieliła go artystyczna przepaść.

Faworyci Eurowizji 2021

W notowaniach bukmacherów i typowaniach internautów wyłania się trójka faworytów do zwycięstwa w 65. edycji Eurowizji. To rockowy włoski zespół Mansekin z utworem "Zitti e buoni", Francuzka Barbara Pravi z przypominającą nieco twórczość Edith Piaf piosenką "Voila", oraz Destiny z Malty z tanecznym przebojem "Je Me Casse".

Nieoczywistym kandydatem do zwycięstwa są też Islandczycy Dadi Freyr & Gagnamagnid, z najbardziej zakręconą propozycją na tegorocznej Eurowizji "10 years".