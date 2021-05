Eurowizja 2021 - najlepsze memy! Wygrali demoniczni Włosi, ale to Polska odniosła zwycięstwo moralne 24.05

Eurowizja 2021 w memach

Eurowizja 2021: Włochy zwyciężają! Oto piosenka zespołu Mansekin

Eurowizja 2021: Francja druga! Oto piosenka Barbary Pravii

Finał Eurowizji 2021 bez Polski, po Rafale Brzozowskim zostały MEMY

Rafał, to był jeden z najlepszych występów Eurowizji 2021. Z serca Ci dziękuję. Dałeś sobie radę z niesprawiedliwym hejtem. Z podziwem obserwowałem jak wspierają Cię znajomi z branży. Takiego wzajemnego wsparcia w świecie polskiego showbiznesu dawno nie było. To dobry znak - napisał na Twitterze.

Faworyci Eurowizji 2021

Notowania bukmacherów potwierdziły się niemal co do joty. Przed konkursem faworytów do zwycięstwa w 65. edycji Eurowizji widzieli właśnie we włoskim zespole Mansekin, Francuzce Barbarze Pravi oraz Destiny z Malty, która też zajęła wysokie miejsce.

Nieoczywistym kandydatem do zwycięstwa byli też Islandczycy Dadi Freyr & Gagnamagnid, z najbardziej zakręconą propozycją na tegorocznej Eurowizji "10 years". To był jednak jedyny zespół, który nie pojawił się na scenie w Rotterdamie. Powodem zakażenie koronawirusem u dwóch członków zespołu. Ich występ został odtworzony z jednej z prób, co było dość dyskusyjnym punktem regulaminu konkursu Eurowizja 2021.