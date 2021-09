Fasolka po bretońsku – z kiełbasą i boczkiem lub mięsem. Na ostro lub po chłopsku - z żeberkami [PRZEPISY]

Głównym składnikiem fasolki po bretońsku jest popularna fasola „Jaś” Warto podkreślić, że ta jedna z najstarszych roślin, działa zarówno na zdrowie, urodę jak i... rozum człowieka. Jest bogata w białko, ma wysoką zawartość aminokwasu i lizyny, których brak w produktach zbożowych. Ilość białka w suchych nasionach roślin strączkowych jest zbliżona do jego zawartości w mięsie. Co ważne - białko roślinne nasion strączkowych jest w pełni wykorzystane przez organizm człowieka

To dlatego fasolka po bretońsku jest daniem zdrowym, smacznym, sycącym i pysznym!