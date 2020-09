Fatalna sytuacja finansowa Poczty. Pracownicy tracą premie, rozpoczynają strajk włoski

- Pogorszenie sytuacji finansowej Poczty, co widać po wynikach za pierwsze półrocze, spowodował przede wszystkim znaczący spadek nadań listów. Już teraz wiadomo, że środki finansowe, które Spółka otrzymała i te, o które się ubiega w ramach przepisów tarczy antykryzysowej 4.0, pomogą w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, jednak nie pokryją w pełni spadku przychodów, z którym Poczta się mierzy. Celem zarządu jest zadbanie o Pocztę i jej pracowników w dalszej perspektywie - wyjaśnia rzeczniczka spółki.

Władze spółki nie ukrywają, że Poczta dotkliwie odczuła skutki pandemii. W ciągu I półrocza 2020 liczba usług listowych i przesyłek reklamowych spadły łącznie o blisko 22 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

- Trudno jest obecnie przewidywać, jakie wolumeny przesyłek będą nadawane przez klientów w drugim półroczu 2020. Poczta musi liczyć się z tym, że nawet powrót do normalnej działalności urzędów i firm nie przywróci zakładanego poziomu nadawanych przesyłek. Zarząd będzie na bieżąco reagował na sytuację i informował partnerów społecznych oraz pracowników o podejmowanych działaniach - zaznacza Justyna Siwek.

Co braku premii dla pracowników za sierpień, to władze spółki podkreślają, że zezwala na to regulamin premiowania, który przewiduje, iż zarząd może podjąć decyzję o niewypłaceniu premii określonych w regulaminie w przypadku zaistnienia zdarzeń, których skutkiem jest pogorszenie założonego wyniku finansowego brutto spółki.

- Decyzja o niewypłaceniu premii za sierpień nie ma wpływu na uruchomienie wypłaty premii rocznej, która zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy wypłacana jest każdego roku do 15 października. W przypadku poprawy sytuacji finansowej Spółki zarząd dołoży wszelkich starań, aby zrekompensować pracownikom brak premii za sierpień - zapewnia rzeczniczka Poczty.