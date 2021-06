Festiwal Sukien Ślubnych z Drugiej Ręki - wyjątkowe wydarzenie, na którym kupisz używane suknie ślubne. Już 3 lipca w Krakowie!

Festiwal Sukien Ślubnych z Drugiej Ręki to wydarzenie, którego inicjatorką jest Nadja Pędzik, założycielka bloga Wiecznie Biała i zwolenniczka nurtu zero waste. To właśnie zamiłowanie do ekologii oraz ekologicznego wesela sprawiło, że powstało jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, na którym przyszłe Panny Młode mogą kupić w rozsądnej cenie przepiękną ślubną kreację, natomiast już zamężne panie - sprzedać tę zalegającą w szafie.

Suknia ślubna nie musi kosztować fortuny

"Na co dzień staram się, żeby moje decyzje zakupowe były przemyślane, na przykład dbam o to aby wykorzystywać wielokrotnie to, co już istnieje. Podążając za tą ideą postanowiłam zorganizować festiwal sukien ślubnych z drugiej ręki. Chciałabym nadać im drugie życie!"

- możemy przeczytać na blogu Wiecznie Biała. I to właśnie główna idea Festiwalu - zaoferowanie drugiej szansy sukniom, które raz ubrane, a potem schowane w szafie, mogą przysłużyć się kolejnym kobietom! Wydarzenie ma także dodatkowy, ważny cel - obalenie mitu o tym, że suknia ślubna musi pochodzić z markowego salonu i kosztować fortunę. W końcu gdy kupimy używaną suknię, jedynymi osobami, które o tym wiedzą... jesteśmy my. I być może przyszły mąż i mama.