Fotografie Piotra Kłeczka z Chrzanowa zapierają dech w piersiach. Tatry i Beskidy na wyciągniecie ręki [ZDJĘCIA] Sławomir Bromboszcz

Piotr Kłeczek z Chrzanowa to wielki pasjonat fotografii oraz ziemi chrzanowskiej. Znakomicie udaje mu się łączyć te zainteresowania tworząc przepiękne zdjęcia krajobrazów. Jego fotografie wykonane z użyciem teleobiektywu zapierają dech w piersiach. Zresztą przejdzie co galerii i sami przekonacie się jak znakomite są to zdjęcia.