Fryzura bob z grzywką 2021 - najmodniejsze warianty popularnej fryzury! Bob krótki, a może z grzywką na bok? 19.06.2021

Bob z grzywką: stylizacja. Jak układać boba?

Bob może być zarówno naszą zmorą, jak i błogosławieństwem. Ze względu na to, że jest to krótka i prosta fryzurka, jej ułożenie nie powinno zając zbyt dużo czasu. Jeśli lubimy artystyczny nieład, z powodzeniem po umyciu włosów, możemy je zostawić do samoczynnego wyschnięcia - wtedy fryzura ułoży się sama. Jeśli do tego użyjemy odpowiednich kosmetyków np. wygładzających i nawilżających, bob będzie wyglądał lekko i zwiewnie.