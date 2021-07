Fryzury bob u znanych aktorek. To właśnie one noszą najmodniejszą fryzurę sezonu. Jak wyglądają? [ZDJĘCIA] 14.07.21 oprac.: Anna Nowak

Fryzura bob to obecnie najmodniejsze cięcie sezonu. Nie dość, że podkreśla rysy twarzy, to świadczy o naszej kobiecości, niezależności oraz pewności siebie. W dodatku jest niezwykle oryginalna. Warto podkreślić, że pasuje ona do każdego kształtu twarzy. Na tego rodzaju fryzurę zdecydowało się już wiele polskich aktorek, które na co dzień występują w filmach, serialach oraz udzielają wywiadów na wielkim ekranie. Jak się prezentują?