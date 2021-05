FRYZURY damskie 2021: krótkie, do ramion i półdługie. Wśród trendów grzywka, bob i "czeski piłkarz"! Zobacz mnóstwo inspiracji! 16.05.2021 RED

Świat mody nie ma dosyć boba! To już kolejny sezon, kiedy widzimy jego coraz to nowsze, ulepszone i uproszczone wersje. Dlaczego uproszczone? Bo teraz naturalny look rządzi. Ułożenie fryzury ma zajmować jak najmniej czasu. Delikatnie rozmierzwione włosy, lekko opadająca na czoło grzywka - nonszalancja w takim stylu mile widziana, choć włosy ścięte, jak od linijki również są jednym z gorętszych trendów. Do łask powraca także fryzura, znana niegdyś w Polsce pod nazwą "na czeskiego piłkarza". To modern mullet, czyli unowocześniona odsłona popularnego w latach 70 i 80 uczesania. Przejdź do naszej galerii i zobacz propozycje modnych fryzur dla włosów krótkich, do ramion i półdługich w 2021 roku.