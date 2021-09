Fryzury damskie 2021 na lato! Włosy krótkie, półdługie, BOB, lekkie fryzury na upały. Sprawdź gorące trendy! [ZDJĘCIA] 8.09.21

Gorącym trendem w lecie 2021 będą włosy wyglądające, jakby czesane wiatrem, do tego refleksy przypominające muśnięcie słońca i letnia stylizacja gotowa. Jeśli wolisz eksperymenty, w aktualnych trendach znajdziesz coś dla siebie. Wakacje to czas eksperymentowania z kolorami. Mile widziane, np. różowe końcówki lub grzywka w innym odcieniu.

Jeśli jednak wolisz stonowane kolory postaw na face framing highlights, czyli rozjaśnione pasma okalające twarz. To idealny sposób na to, żeby zostać blondynką nie farbując włosów na blond! Kissed brunette to propozycja dla brunetek, w tym przypadku świetliste refleksy występują na włosach w ciemnych, zimnych kolorach. Copper ginger to kolejny trend - to płomienna, miedziana rudość. Jest również coś dla fanek platyny: w tegorocznych trendach znalazło się miejsce dla barbie blonde! Pamiętajcie, by nie farbować brwi: im bardziej łuki będą kontrastować z jasnymi włosami, tym lepiej.

Przejdź do galerii i zobacz gorące trendy na lato 2021. Pokaż zdjęcie fryzjerowi!