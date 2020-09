FRYZURY damskie najmodniejsze w 2020. Nie wiesz, jak się ostrzyc? Zobacz hity fryzjerskie na ten sezon [6.09.2020]

Najmodniejsze swetry na jesień 2020. Inspiracje wprost z wybiegów mody

Swetry oraz kardigany od kilku lat są jednymi z najmodniejszych dodatków do stylizacji jesiennych. Nic dziwnego, nadadzą się bowiem zarówno do sukienki, krótkiej spódnicy, jak i dżinsów. Ponad to ochronią nas w coraz zimniejsze wieczory i poranki. Przejdź do galerii i zobacz najm...