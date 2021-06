FRYZURY damskie najmodniejsze w 2021. Nie wiesz, jak się ostrzyc? Zobacz fryzjerskie trendy na wiosnę! [26.06.2021]

Małopolska zachodnia. Ruszyła budowa nowych tras rowerowych. Kolejne drogi dla cyklistów są w planach

Jazda na rowerze to stale zyskująca na popularności forma aktywności. Dla jednych to ulubiony środek transportu, dotarcia do pracy, natomiast dla drugich forma rekreacji i turystyki. Z myślą o obu grupach samorządy w Małopolsce zachodniej budują kolejne ścieżki i drogi rowerowe. Najwięcej powstanie ich w powiecie chrzanowskim i olkuskim. Wiele lat by jednak potrzeba, by dorównać Oświęcimiowi.