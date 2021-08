FRYZURY damskie najmodniejsze w 2021. Nie wiesz, jak się ostrzyc? Zobacz fryzjerskie trendy na wiosnę! [9.08.2021]

Koncert w strugach deszczu - czyli Raz Dwa Trzy w Sękowej na finał festiwalu Muzyka Zaklęta w Drewnie [ZDJĘCIA]

Adam Nowak, wokalista grupy Raz Dwa Trzy, która dzisiaj wieczorem zagrała finałowy koncert festiwalu Muzyka Zaklęta w Drewnie przy kościele św. Filipa i Jakuba w Sękowej, mówił, że w takich okolicznościach dawno nie grali. Nad Sękową już kilkadziesiąt minut przed koncertem przeszła pierwsza ulewa. Potem z pogodą było już tylko gorzej. Za to świetnie z nastrojami słuchaczy, ich chęcią do tańczenia, czy chociaż podrygiwania w rytm szlagierów sprzed 30 lat. Kto zapomniał parasola, chronił się pod sobotami drewnianego kościółka, jak to drzewiej bywało. W końcu to magia muzyki zaklętej w drewnie.