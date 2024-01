Fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Zobacz, jak się czesać, aby odjąć sobie lat! Inspiracje m.in. z krakowskich salonów 11.01.2024

Właściwa fryzura może cofnąć czas

Twoje włosy są jedną z pierwszych rzeczy, które ludzie zauważają, gdy na ciebie patrzą, więc jeśli masz tę samą fryzurę od jakiegoś czasu, to może nadszedł czas na jej odświeżenie? Jeśli twoim celem jest wyglądać o 10 lat młodziej, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pokażemy ci strategie walki ze starzeniem się za pomocą fryzur, które sprawią, że będziesz wyglądać młodziej.

Ważne jest, aby wiedzieć, kiedy fryzura nie jest już korzystna dla twojego wyglądu. Prawda jest taka, że nie zawsze możesz zrobić te same rzeczy, które uszły ci na sucho, gdy miałeś 20 lat. Do tego dochodzą oczywiście trendy fryzjerskie obowiązujące w sezonie jesień/zima 2023.

Kobieta, która ścina włosy, ma zamiar zmienić swoje życie.

- Coco Chanel