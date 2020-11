Fryzury dla włosów kręconych i puszących się. Jak pomóc włosom podatnym na kręcenie się? Zobacz propozycje fryzur [4.11.20]

Fryzury na zimę 2020. Poznaj najgorętsze trendy, fantazyjne uczesania i stylowe fryzury! Jak się czesać pod czapkę? [ZDJĘCIA] 4.11.20

Jakie fryzury będą najmodniejsze tej zimy? Spoglądając na uczesania modelek ze światowych wybiegów śmiało stwierdzić można, że rok 2020 jest czasem prostoty i naturalności. Taki też trend będzie wiódł prym wśród fryzur w nadchodzącym sezonie. To wymagająca pora roku dla naszych włosów - odpowiednia pielęgnacja to absolutny obowiązek, jeśli chcesz być posiadaczką modnej fryzury. Zadbane włosy to bowiem najgorętszy trend! Na jakie fryzury i uczesania zwrócić szczególną uwagę? Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.