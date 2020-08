Fryzury do szkoły 2020. Back to school - jak się uczesać, żeby było było prosto, szybko i ładnie? Fryzury do szkoły w 5 minut! 27.08.20

Back to school: fryzury do szkoły

Lekcje w szkole mają to do siebie, że zwykle zaczynają się z samego rana. Która z nas ma wtedy czas, żeby pomyśleć choćby o śniadaniu, już o fryzurze nie wspominając? Zazwyczaj robimy na szybko make up no make up, związujemy włosy w byle jaką kitkę albo zostawiamy, by żyły własnym życiem i tak wypielęgnowane biegniemy na autobus.

A gdyby tak raz wstać dosłownie 5 minut wcześniej i poświęcić ten czas na szybką fryzurę do szkoły? Zwykle do wykonania takiej fryzury wystarczy jedna gumka do włosów, dwie wsuwki i może trochę lakieru, żeby fryz nie zepsuł się podczas szaleńczego biegu do komunikacji miejskiej. W galerii artykułu znajdziecie przykłady fryzur do szkoły, które są proste, szybkie i przede wszystkim ładne. To co? Szczotka w dłoń i do dzieła! Nauczycielka od polskiego chwilkę poczeka.