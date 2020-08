Fryzury, które postarzają. Tak się nie czesz, bo dodasz sobie lat! Jakie są najczęstsze błędy związane z postarzaniem się?

Yeboah: W Manchesterze powtarzali mi, żebym nigdy się nie poddawał

- To, co rzuciło mi się pierwsze w oczy i o czym mówił mi już wcześniej mój agent, to że Wisła jest bardzo dobrze zorganizowanym klubem. Gdy tylko pojawiłem się tutaj, wszyscy od razu chcieli mi pomagać. W załatwieniu mieszkania, innych codziennych spraw, praktycznie we wszystkim...