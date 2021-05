Fryzury modne w PRL-u. Zobacz, jak dbaliśmy o włosy za komuny. Dawni fryzjerzy to dopiero mieli fantazję! [Archiwalne zdjęcia] 17.05.2021

Mucharz. Internetowe wyzwanie czy depresja? Prokuratura ustala, dlaczego Karol, licealista z Wadowic się podpalił. ZDJĘCIA

Dlaczego Karol, licealista z Wadowic, oblał się benzyną i podpalił? Wiemy już, co zdarzyło się w jego rodzinnym domu w Mucharzu, ale przyczyny i powody tego, co zrobił, wciąż nie są jasne. Nadal ustalają to śledczy. W tym celu zabezpieczono m.in. laptop 15-latka. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.