Fryzury na jesień 2021. Modne cięcia i uczesania dla każdej jesieniary: long bob, grzywki, fale, rudości. Oto najmodniejsze hity! 29.08

Modne fryzury na sezon jesień/zima 2021

Fryzury damskie na jesień 2021 będą niejako przedłużeniem trendów we fryzurach na lato. Nadal będzie królować naturalność, ale tym razem nieco bardziej podrasowana trendami pasującymi do pory roku.

Na wybiegach takich domów mody i projektantów jak Dior, Isabel Marant czy Chanel od razu rzucają się w oczy krótkie cięcia, fantazyjne warkocze, delikatne fale i wyraziste kolory. To właśnie te elementy będą wyznaczać styl fryzur na jesień w sezonie 2021! Odnajdą się w nim zarówno wielbicielki krótkich fryzur, jak i posiadaczki długich włosów. Większość jesiennych trendów pasuje do każdego typu urody, pozostawiając nam naprawdę ogromne pole do popisu. A co najlepsze - wszystkie fryzury na jesień są tak przemyślane, że na ich stylizację wystarczy dosłownie chwila!