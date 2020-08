Fryzury z grzywką. Najmodniejsze grzywki i cięcia z grzywką 2020. Jak dobrać grzywkę do urody i kształtu twarzy? [GALERIA, INSPIRACJE] 27.08

Najmodniejsze fryzury z grzywką 2020: grzywka na bok, prosta, na skos

Grzywka, jako codzienny i niezaskakujący element fryzury, zaczęła raczkować około lat 70. XVIII wieku. Większość kobiet chodziła wtedy raczej z elegancko odsłoniętym czołem, a grzywka była domeną dzieci. Jednak trend ten powoli zaczął upowszechniać się także wśród dorosłych. Na przełomie XVIII i XIX wieku kobiety nosiły już różne rodzaje grzywek - bardzo krótkie lub bardzo długie, lokowane, proste, postrzępione.

Dzisiaj mamy do wyboru cały repertuar grzywek, począwszy od klasycznej prostoty, skończywszy na totalnym szaleństwie. Do najmodniejszych grzywek należą:

grzywka zakrywająca brwi

pocieniowana grzywka

grzywka podkręcona i zaczesana na bok

grzywka a’la Brigitte Bardot - z pasmami zaczesanymi na oba boki

krótka grzywka nad brwiami.

Fryzury z grzywką. Jak dobrać grzywkę do kształtu twarzy?

Grzywka pasuje właściwie każdemu, bez względu na wiek, urodę, karnację i kolor włosów. Sekret tkwi w tym, aby dobrze dopasować grzywkę do kształtu twarzy, aby podkreślała to, co w niej najlepsze, a ukrywała niedoskonałości. Jeśli boimy się testowania różnych rodzajów grzywek, możemy postawić na jedną z trzech klasycznych opcji: długą grzywkę z cieniowanymi włosami, proste włosy i krótką grzywkę nad brwiami lub modnego boba, którego będą pasować każde kobiecie.