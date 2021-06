Gang sutenerów rozbity, działali na ternie 5 województw m.in. w Gorlicach, Oświęcimiu i w Nowym Sączu

W sumie oskarżono 7 osób, dwóch szefów gangu oraz pięć kobiet, które działały w tej zorganizowanej grupie przestępczej. Z ustaleń śledczych wynika, że gang osiągnął zyski z nierządu w kwocie ponad półtora miliona złotych z nierządu 100 kobiet.

Do wykrycia przestępczego procederu doszło na skutek czynności operacyjnych prowadzonych przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Oskarżeni, w zależności od czasu korzystania z mieszkania, pobierali od prostytutek pieniądze w kwotach stanowiących wielokrotność kwoty od 150 do 200 zł tj. ustalonej ceny „dobowego” wynajęcia pokoju.

W tej cenie kobieta, która była zainteresowana taką formą współpracy miała zapewnioną ochronę, gwarantowany zysk, a na wniosek zredagowane i opłacone ogłoszenie towarzyskie.

Za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast pozostałe czyny zagrożone są kara do 5 lat pozbawienia wolności. W toku postępowania prokurator ustalił, że w okresie od lutego 2019 r.u do dnia stycznia 2020 r.. jeden z mężczyzn kierujący grupą wynajmował mieszkania na terenie takich miast jak Rzeszów, Krosno, Dębica, Stalowa Wola, Jarosław, Łańcut, Mielec, Tarnobrzeg, Sanok, Jasło, Biłgoraj, Zamość, Chełm, Busko Zdrój, Sandomierz, Kielce, Brzesko, Gorlice, Oświęcim, Nowy Sącz, Czechowice Dziedzice, Cieszyn, w których nadzorował i prowadził agencje towarzyskie tzw. „mieszkaniówki”.