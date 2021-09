"Gang Swojaków". Nowa akcja Biedronki. Od czwartku rusza "Gang Swojaków". Za co dostaniemy maskotki? 8.09.21

Maskotki tworzące "Gang Swojaków" będą dostępne w sieci Biedronka już od 26 sierpnia. Akcja powstała we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody "Salamandra". Jest to jedna z największych tego typu organizacji w Polsce, która pomaga zwierzętom już prawie trzy dekady.

Punkty będzie można zbierać do 20 listopada 2021 r. we wszystkich sklepach sieci Biedronka w całej Polsce. Odbiór maskotek będzie natomiast możliwy do 1 grudnia tego roku lub do wyczerpania zapasów.

Dyskont w ramach akcji przygotował także książki o przygodach Swojaków. Pierwszą z nich jest „Gang Swojaków. O tym, że pomoc ma moc” autorstwa Renaty Piątkowskiej. Jej odbiór będzie możliwy po uzbieraniu 20 naklejek.

Jak wyglądają Swojaki? Przejdź do galerii i zobacz najnowsze maskotki akcji lojalnościowej Biedronki.