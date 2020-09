Garbarnia Kraków. "Brązowi" przegrali z rezerwami Śląska Wrocław mimo szybkiego objęcia prowadzenia

Gospodarze prowadzenie uzyskali w 13 min. Po podaniu Patryka Serafina okazję miał Kamil Kuczak, ale jego uderzenie zostało zablokowane, na szczęścia dla Garbarni skutecznie piłkę dobił Błażej Radwanek. Goście ruszyli do odrabiania strat. Po zbyt krótkim podaniu jednego z krakowian do Aleksandra Kozioła bliski doprowadzenia do wyrównania był Sebastian Bergier. Co się jednak odwlecze... W 19 min ten ostatni zagrał przed bramkę do byłego gracza rezerw Wisły Kraków Mathieu Scaleta, który ulokował piłkę w siatce.

W 31 min sędzia podyktował rzut karny dla gości za faul Jana Klimka na jednym z rywali. "Jedenastkę" pewnie wykorzystał Bergier. Potem obie drużyny dążyły do zdobycia gola, ale ich akcje z reguły kończyły się przed pole karnym lub niedokładnym wykończeniem. "Brązowi" stosowali głównie atak pozycyjny, jednak nie przynosił on powodzenia. Trudno było o wyrównanie, skoro krakowianie nie potrafili sobie odnaleźć pozycji do oddania strzału.