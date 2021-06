Garbarnia Kraków. Trener Łukasz Surma odchodzi z drugoligowej drużyny "Brązowych"! Przejdzie do Ruchu Chorzów? [ZDJĘCIA] Jerzy Filipiuk

Garbarnia Kraków na swojej stronie poinformowała, że Łukasz Surma nie będzie pełnił dłużej funkcji pierwszego trenera drużyny. Kontrakt między klubem a szkoleniowcem, który wygaśnie w środę, 30 czerwca 2021 roku, nie zostanie przedłużony. Obie strony nie doszły do porozumienia co do dalszej współpracy.