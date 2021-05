Gdzie jest burza, czyli ostrzeżenia pogodowe dla Małopolski. W których rejonach możliwe burze i jak się przed nimi chronić? 22.05.21

Burze w Małopolsce. Gdzie jest burza?

Według przewidywań meteorologów w najbliższym czasie niemal w całej Polsce należy spodziewać się opadów deszczu oraz mocnych porywów wiatru. Dodatkowo w niektórych regionach Małopolski prawdopodobnie wystąpi burza. Przygotować na nią powinni się przede wszystkim mieszkańcy:

Oświęcimia,

Olkusza,

Skawiny,

Chrzanowa.

Zachowanie podczas burzy jest niezwykle ważne

Burza to wbrew pozorom bardzo niebezpieczne zjawisko, dla którego charakterystyczny jest intensywny opad deszczu, śniegu lub gradu, którym towarzyszą wyładowania elektryczne w atmosferze - pioruny. Najlepiej, jeśli nie ma takiej potrzeby, nie wychodzić wówczas z domu, ponieważ powodują one zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz duże straty materialne. Uderzenie pioruna może bowiem skończyć się pożarem, uszkodzeniem konstrukcji budynku, przepaleniem instalacji elektrycznej, telewizora, lodówki i wszystkiego, co jest włączone do instalacji.