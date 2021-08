Gdzie jest burza? Mapa burzowa dla województwa małopolskiego. Sprawdź, gdzie dzisiaj mogą pojawić się burze (piątek, 06.08)

NOWE Rewolucja w podatkach i składkach zdrowotnych: 6.08.2021. Kto skorzysta, kto straci - etat, samozatrudnienie, emerytura, działalność

Minister finansów Tadeusz Kościński poinformował, że projekt ustawy podatkowej, która ma być częścią Polskiego Ładu jest już gotowy. Główne założenia to zwiększenie kwoty wolnej w PIT z 8 tys. zł do 30 tys. zł oraz podniesienie drugiego progu podatkowego (32 proc. podatku) do 120 tys. zł. Te zmiany są akurat korzystne praktycznie dla wszystkich podatników. Ale jednocześnie ma nastąpić zmiana dotycząca składki na ubezpieczenie zdrowotne – przestanie ona być odliczana od podatku i podwyższona do 9 proc. dochodu. To sprawia, że dla wielu podatników obniżka podatków oznacza w praktyce zwiększenie danin publicznych.